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遠傳攜手元智大學 打造5G雲端智慧校園

2022/7/18 18:17
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（中央社記者江明晏台北18日電）遠傳今天表示，攜手元智大學啟動5G雲端智慧校園戰略結盟，雙方將針對打造微軟國際課程與認證中心、5G智慧校園、全雲端校園、元宇宙產學合作等4大項目深度合作。

遠傳總經理井琪表示，身為元智大學長期的產學合作夥伴，遠傳在雙方既有的默契上，再度深化合作，進行全面的戰略結盟。將提供5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術力與跨部門團隊資源，在師資教學、接軌職場、產業應用、校園安全等面向帶來實質助力，推動校園轉型升級。也期待培育更多學生共同投入建構元宇宙平台生態系，帶動產業共好。

雙方具體的4大合作項目包括，打造桃園第一座「微軟國際課程與認證中心」，以及打造5G智慧校園、全雲端校園、元宇宙產學合作。

繼今年6月，遠傳與淡江大學完成全台第一個「淨零碳排ESG產學合作」、上週與東華大學宣布共同打造「5G智慧校園」；遠傳今天與集團夥伴元智大學攜手，協助校園環境、教學能量創新升級，打造智慧節能新校園。（編輯：蘇志宗）1110718

井琪
遠傳發展智慧校園 打造東華大學5G專網 friDay購物傳精簡人力 遠時：配合新系統適當調整
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