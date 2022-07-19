遠傳攜手高雄 打造5G智慧巡邏車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信宣布，將與高雄市警察局合作打造「5G智慧巡邏車」，以5G獨立組網模式（SA）結合網路切片技術與AI科技，主動出擊偵查贓車，可提升警務工作效能，降低犯罪率。

高雄市政府今天舉辦「AI辦案 5G巡邏 科技守護大高雄」記者會，展示智慧警政應用成果，由高雄市副市長林欽榮、高雄市警察局長林炎田、遠傳電信企業暨國際事業群協理張文津出席。

遠傳發布新聞稿指出，會中除了展出獲IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）的「高雄3D治安巡檢預警系統」，更首度宣布高雄市警察局將與遠傳合作打造「5G智慧巡邏車」。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，以創新科技提升犯罪偵防與治安管理量能是警政治理趨勢，遠傳成為高雄市5G智慧警政的合作夥伴，共同打造3D治安巡檢預警系統、5G智慧巡邏車，推進創新的警務工作模式。

遠傳說明，「5G智慧巡邏車」服務應用是以遠傳5G獨立組網（SA）提供網路切片與邊緣運算技術，透過AI影像辨識科技，將高階攝影裝置拍攝到的車牌影像，經由高速5G傳輸即時車牌辨識並比對贓車資料庫，實現20毫秒等級車輛識別；也能整合影像結構化，清楚描繪車輛移動軌跡；此外，當有拍攝到異常贓車，巡邏車上的載具更會發出告警通知，能立即協助警員快速準確取締車輛。

此外，遠傳與高雄市警察局合作開發的「高雄3D治安巡檢預警系統」，這套系統結合AI影像及聲音感測辨識技術，透過AI分析異常治安事件，值勤員警可立即透過管理平台確認現場即時影像，遠端判斷採取即時廣播警告或通報線上警網迅速抵達現場處理。（編輯：黃國倫）1110719