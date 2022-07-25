英業達拚智慧工廠 下半年布局5G開放實驗室

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（中央社記者吳家豪台北25日電）伺服器代工廠英業達參與O-RAN（開放性無線接入網路）組織活動與運作，今年下半年規劃透過5G開放實驗室布局，進行更多5G O-RAN應用整合驗證規劃方案，在智慧工廠的5G解決方案上持續輸出。

英業達今天發布新聞稿說明，O-RAN聯盟2022春季插拔（Plugfest）大會於6月底舉行，在由耀睿開放測試與整合中心暨安全實驗室主持的台灣場次裡，英業達首次揭露相關布局。

英業達在桃園伺服器製造工廠針對「工業環境安全」、「品質良率」及「巡檢維護作業及錯誤排除程序效能」等需求，示範如何藉由5G開放架構，大幅降低布建複雜度及後續維運成本，達成自動化智慧工廠技術面的永續升級需求。

英業達也透過從系統端到設備端的整合，具體呈現「工業環境安全防護」、「AI（人工智慧）人臉辨識品質控管」、「視覺影像跌倒偵測」、「AR（擴增實境）輔助智慧巡檢」暨「MR（混合實境）人機遠端協作」等應用的測試數據成果。

英業達雲網方案事業部資深處長簡嘉南表示，參與今年度O-RAN插拔大會的「工業物聯網端到端服務體驗」測項，代表英業達的開放5G專網架構已具備可落地的系統整合能力。英業達也會以測試中取得真實應用的測試數據，持續進行端對端解決方案的優化。

英業達已於今年上半年完成5G智慧工廠實際場域流水線等級驗證，後續將針對製造業可提供5G端對端解決方案，實現數位轉型升級目標。

除了在5G真實場域進行O-RAN應用整合驗證外，英業達也在今年下半年規劃透過5G開放實驗室布局，進行更多的5G O-RAN應用整合驗證規劃方案，完成自實驗室至場域、從單一設備至端對端的應用整合。（編輯：楊凱翔）1110725