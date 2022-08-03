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華碩：5G、AI是台灣未來機會 不能只靠台積電

2022/8/3 14:13
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（中央社記者吳家豪台北3日電）電腦品牌廠華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑今天說，5G和AI（人工智慧）是台灣未來的機會，不能只靠「護國神山」台積電，希望打造一個平台整合AI算力和5G通訊，目前已有上百個合作夥伴使用台智雲超級電腦資源。

華碩投資的台灣智慧雲端服務公司（台智雲）、英特爾、台灣大哥大和華碩今天共同舉辦5G AI Ready Platform發布暨共創實驗室啟動儀式，整合AI HPC高速運算雲端服務、5G專網與AI邊緣運算3大關鍵核心技術，推出雲網合一整合平台解決方案。

謝明傑受訪表示，5G和AI是台灣未來的機會，不能只靠台積電，希望打造一個平台，提供很好的算力，加上5G通訊夥伴，整合起來打造應用。

謝明傑說，華碩AI雲創園區提供實驗場域及創業空間，可以做到「樓下實驗、樓上創業」。目前使用台智雲超級電腦資源的合作夥伴已有上百個，另有十幾個夥伴使用5G專網導入智慧製造、智慧城市、智慧醫療等領域。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章指出，台智雲想打造雲網合一環境，「雲」代表算力，「網」代表連結，這兩個要素整合在一起，才有辦法讓應用落地。

以醫療為例，吳漢章表示，除了醫院內部的連結，在老年化社會的照護應用，可能需要打造元宇宙場景，需要有好的算力把虛擬世界算出來，也需要很好的網路連結把算出來的內容投射到每個終端用戶。（編輯：張均懋）1110803

謝明傑
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