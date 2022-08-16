龔明鑫：5G垂直應用爆發 2030年商機8000億美元

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（中央社記者潘智義桃園16日電）國家發展委員會主委龔明鑫今天在耀睿科技全球首張開放網路架構射頻單元（O-RAN O-RU）認證頒發典禮致辭表示，5G垂直應用可望爆發性成長，2030年將達7000至8000億美元商機。

龔明鑫說，4G是封閉領域，但到了5G時代就打開了，智慧製造、智慧農業、智慧醫藥等都仰賴5G；去年8月桃園市政府提供好地方，耀睿建立新的開放式網路架構（ORAN）實驗室，有多家業者參與，可獲得全球性的規格認證。

他解釋，雖然外商在過去封閉網路領域領先，但5G是開放式網路架構，較有彈性，台灣有機會領先，因此外商都在關切台灣的發展；發展5G開放式網路，同時也評估如何與低軌衛星連結。

桃園市長鄭文燦致辭指出，耀睿是2021年成立的實驗室，獲開放網路架構（ORAN）聯盟正式認證，台灣發展5G產業，測試實驗室不可或缺，因採開放架構，各家產品要能在架構上相容，測試很重要。

鄭文燦說，5G測試實驗室在桃園成立，受惠5G高通量、低延遲的特性，看球賽、聽演唱會用5G都有很好的體驗。

他指出，與中華電信合作5G緊急醫療，在黃金30分鐘透過5G得到好的成效，5G充滿無限可能，不只發執照，還要做好產業整合、垂直應用，吸引相關產業落腳桃園，像廣達旗下的雲達就在桃園，其實很多資料中心都選擇在桃園發展，像耀睿這樣的測試平台，則是5G生態系必要的條件。（編輯：張良知）1110816