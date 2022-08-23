遠傳攜手盟立、Moxa 打造5G智慧倉儲物流

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（中央社記者江明晏台北23日電） 遠傳電信5G專網跨足智慧倉儲物流領域，與自動化設備盟立集團、工業聯網設備品牌四零四科技（Moxa）攜手，於電商場域導入5G智慧倉儲物流解決方案，提高出貨效率。

遠傳今天發布新聞稿指出，遠傳5G專網跨足智慧倉儲物流領域，攜手自動化設備盟立集團、工業聯網設備品牌四零四科技（Moxa），以5G專網低時延、高可靠、去線化的特性，於電商場域導入5G智慧倉儲物流解決方案，有效提高進貨、出貨、撿貨的效率值與正確率，進而提升消費者購物體驗。

遠傳說明，本次落地的5G智慧倉儲物流解決方案，以遠傳5G專網為基礎，透過高頻寬、低延遲、大規模連網特性，支援高速穿梭車、AGV無人搬運車、自動化分揀設備，藉由系統規劃最佳路徑，縮短搬運時間，上百台裝置同時聯網更可避免發生塞車、停擺，動態優化運輸流程。

此外，遠傳指出，5G充分支援AGV多攝影鏡頭影像即時傳輸，除了定點搬運，還能挑錯、盤點、監控，由自動化升級為智慧化。

遠傳說，運用5G專網，以去線化網路加強電商場域資料安全，使室內外同一張網無縫銜接，並搭配5G Gateway降低布線成本及複雜度，使產線機台、AGV等移動更彈性靈活，並減少人的移動，達成「以貨就人」提高作業效率。這套解決方案也可為零售、物流業者現有的廠內運輸、倉儲、配送等自動化作業場域升級轉型。（編輯：楊蘭軒）1110823