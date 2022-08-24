台郡聯手是德 加速新世代通訊技術開發

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（中央社記者江明晏台北24日電）台郡科技今天宣布，與是德科技共同合作毫米波材料驗證準確度及毫米波應用全方位測試，加快新世代通訊技術開發、創新應用步伐，以及LCP高頻天線模組的市場導入。

是德科技為提供全球設計和驗證解決方案，以推動網路連接與安全創新的技術廠商。

台郡表示，基於毫米波的先進通訊技術及應用與日俱增，伴隨著5G FR2（毫米波）商轉、6G蓄勢待發、自駕車及新興的E-band等應用，輕薄短小又要求低延遲與節能已是大勢所趨，在追求技術創新的同時，作為基底的材料更是突破效能關鍵，但也帶來異質系統整合挑戰，包含不同應用頻段材料特性量測、治具及方法選擇，以及可彈性升級與擴充軟硬體驗證方案等。

台郡科技董事長鄭明智表示，隨著應用頻率提高，台郡在軟板測試上採用micrometer微米精度等級的探針台，搭配是德科技的PNA N5227B網路分析儀，校正到探針針尖，大大降低人為誤差並提升量測效率。

此外，於毫米波模組產品設計上，台郡採用Metasiden毫米波天線量測系統，搭配是德科技VXG M9484C信號產生器及UXA N9042B信號分析儀，精準量測天線指向型場型、輻射收發效率，並於最終模組進行功能驗證，以提供符合客戶需求的方案。

台郡表示，盼與是德科技的長期夥伴合作，共同協助客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求，加速接軌 5G、自駕車及低軌道衛星應用的大商機。（編輯：楊蘭軒）1110824