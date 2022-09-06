研調：5G固定無線接入設備 估2022年出貨年增111%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）受惠各國政府補助，集邦科技今天表示，5G覆蓋範圍擴大，市場對固定無線接入服務需求成長，2022年相關設備出貨量達760萬台，年增111%；估2023年成長至1300萬台。

集邦發布新聞稿指出，目前諾基（Nokia）、華為、Casa Systems、TCL等廠商皆有推出固定無線接入服務（Fixed Wireless Access）相關解決方案，採用高通（Qualcomm）、聯發科與紫光展銳等晶片，投入台廠則有智易、合勤、中磊、啟碁、亞旭、明泰等。隨著裝機量走高，為通訊設備商開創新需求，同時也為上游零組件供應商帶來新商機。

集邦說明，5G固定無線接入設備（FWA）可滿足日益成長的寬頻資料接入需求，主要得益於新5G NR（New Radio）介面、網路切片（Network Slicing）、大規模多輸入多輸出（Massive MIMO）、服務品質（Quality of Service，QoS）保障等關鍵技術改善。5G固定無線接入設備透過建置基地台，將5G訊號轉化為Wi-Fi訊號，做為使用者上網連接。

另外，5G固定無線接入設備強調支援家庭和商業應用，以更大頻寬和低延遲連接，成為固定寬頻連接的替代方案之一，有機會成為電信營運商吸引寬頻用戶的殺手級應用，除了提升用戶體驗外，透過捆綁多樣化服務如Wi-Fi Mesh、視訊、遊戲等，可大幅提升用戶黏著度。

集邦強調，各國政府提供寬頻補助政策，激勵電信商擴大5G固定無線接入設備部署，在布建或維護成本上，比光纖到戶更具優勢。

集邦解釋，美國聯邦通信委員會（FCC）提供農村數位機會基金（Rural Digital Opportunity Fund，RDOF）向有線、固定無線與衛星提供商90億美元補助，歐盟則提出2025年歐洲家庭網速達100Mbps目標，2030年數位轉型願景，歐洲家庭網速需達到Gbps速度；同時加速城市跟運輸路線的5G網路覆蓋，研究將固定無線接入設備作為實現國家寬頻目標。

此外，集邦表示，開放中頻段頻譜許可，使頻段可重新分配使用，有助於農村和郊區社區網路覆蓋，減少數位落差。在區域經濟發展遲緩地區，如印度中部與南部、印尼婆羅洲與蘇門答臘、越南西部高原等，未來可望藉由部署5G固定無線接入設備降低建設、維護高速網路的門檻。（編輯：黃國倫）1110906