遠傳攜手Neo4j 大數據平台技術引進圖形資料庫

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（中央社記者江明晏台北12日電）遠傳電信大數據平台技術再添戰友，今天宣布成為全台第一家與全球圖形資料平台龍頭Neo4j合作的資通訊服務業者，協助企業客戶挖掘數據，推進數位轉型。

遠傳今天發布新聞稿宣布，將引進Neo4j獨步全球的圖形資料庫（Graph database）進行大數據分析，高效且快速地處理傳統資料庫難以企及的資料關聯分析，包含顧客需求洞察、詐騙檢測、網路安全等，有效提升顧客體驗與資安防護。

此外，遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術將結合Neo4j圖形資料庫科技，對外提供專家顧問服務，協助企業客戶善用數據價值，創造競爭優勢，作為數位轉型的基石。

遠傳說明，相較於傳統的關聯型資料庫技術以資料表格的方式儲存，圖形資料平台龍頭Neo4j開發的圖形資料庫（Graph Database）科技則藉由許多nodes （節點）、relations （關係）、properties （屬性）、label（標籤）儲存，能有效處理大量、複雜多變的網狀數據，無論運算效率、靈活度、安全性均遠高於傳統資料庫。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳致力發展5G、雲端、資安核心技術，與眾多國際大廠進行策略合作，引進最先進的IT科技，遠傳已經看到圖形資料庫科技在網路安全、客戶關懷、人流分析、消費性商機挖掘、物流路徑規劃與大規模物聯網裝置部署應用方面的巨大潛力。（編輯：張均懋）1110912