日月光攜手高通應用毫米波 打造5G智慧工廠

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）封測大廠日月光半導體今天宣布，攜手晶片大廠高通（Qualcomm）和亞太電信等，應用次世代5G毫米波技術，打造5G智慧工廠。

日月光透過新聞稿指出，攜手高通、資策會、亞太電信、資安業者戴夫寇爾（DEVCORE）、成功大學智慧製造研究中心，結合跨域研發量能，透過次世代5G獨立組網（SA）毫米波（mmWave）雙連線（NR-DC）技術，開發整合5G與人工智慧（AI）的解決方案，導入日月光實際上線應用，打造5G mmWave NR-DC SA智慧工廠。

日月光指出，因應高度自動化與智慧化生產趨勢，須有效提升機台稼動率，同步結合資安防禦技術，透過5G整合AI應用，將生產線升級成為具有高度韌性的智慧工廠，計畫已於8月下旬啟動。

日月光表示，計畫導入5G專網作為基礎建設，發展新一代智能化全面品質管理技術，著重在工廠智慧化及智能化的數位轉型，包括設備5G無線化整合、高異質性機器設備智能化整合、OT設備資安防禦技術整合等3大方向。

日月光預期，透過發展異常AI偵測技術，確保工廠中的操作員、維護人員能依循標準作業，維持產品良率、兼顧作業安全；並整合現有及新購機台，取得各類機台運作數據，導入自有機台參數優化模型，提升產品良率。以大頻寬行動串流，即時收集高畫質AOI（自動光學檢測）影像，提升品質檢驗的準確率與效率。

5G布局方面，日月光表示，智慧工廠導入次世代5G mmWave獨立組網雙連線傳輸技術，連結全場域通訊，節省機台架機時間，提升整體設備效率（OEE），並結合OT資安防禦技術，全面升級智慧製造。

日月光執行長吳田玉指出，智慧工廠引領5G智慧製造前進，期盼能透過獨立組網，雙連線，開放式架構，軟體硬體及系統智慧的突破，為台灣及全球的智慧製造產業鏈、設備廠商，以及半導體人才培育帶來正面影響。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，5G發展的下一步是邁向獨立組網，推動包括工業物聯網、雲端服務領域產業成長，此次合作再次凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢。高通將持續協助台灣加強毫米波技術，共同為強化台灣5G產業生態系努力。（編輯：楊蘭軒）1110928