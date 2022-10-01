謝繼茂：合併後市場會更競爭 資費趨向穩定

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（中央社記者江明晏台北1日電）針對頻譜超標爭議，中華電董事長謝繼茂重申法尊立場，指出合併是好事，市場會更趨向競爭，由於5G投資龐大，資費方向會趨向穩定，業者在價格競爭上會非常節制，往品質方向競爭。

謝繼茂今天出席「中華電信 羽你一起護地球環保營」記者會，會後接受媒體訪問。針對聽證會上意見交鋒，謝繼茂表示，相信主管機關有高度和智慧解決不同業者間分歧看法，這主管機關表達信心，業者都站在自己立場以法尊發表意見。

謝繼茂表示，合併是好事，要符合法尊，尊重台哥大和遠傳意見，也敬佩他們對法尊的要求。

針對未來合併後的市場競爭狀況，謝繼茂表示，合併以後競爭不會減緩，會更趨向競爭，規模差不多大，會是網路品質、涵蓋率方面的競爭，往好的方向發展，競爭會更激烈，資費方向會趨向穩定。

至於5G吃到飽門檻是否會往下，他表示，5G在5年內虧錢都是正常現象，為什麼小業者會支持不下去，剛開始一定會虧錢，因為投資非常多，所以價格競爭上業者都會非常節制。

中華電總經理郭水義表示，5G本來就是投資比較大的事業，但有機會讓台灣在國際社會上透過ICT升級；同時針對弱勢需要不同的普及服務方案，政府已有機制，由所有者共同分攤，中華電分攤比例超過52%。

謝繼茂指出，低軌衛星需要落地，中華電在地面接收方面是首屈一指，目前已經和好幾家國際業者接觸測試，但實質業務合作還沒有進行，技術方面不會影響服務落地，但國際公司要克服法規面的問題，服務落地的時間點才會明確。（編輯：張均懋）1111001