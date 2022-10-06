龔明鑫：5G上太空 打造國家數位韌性里程碑

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）台灣微軟、代工廠和碩及伸波通訊去年共同宣布國產5G-ORAN與企業衛星通訊計畫，今天舉行成果發表會。國發會主委龔明鑫表示，小小一步將成為整體趨勢的大大一步，5G上太空是強化國家數位韌性里程碑。

微軟與代工廠和碩共同開發5G O-RAN（開放式無線接取網路）基站，今天舉辦研發成果發表會，並由新竹市消防局展示模擬應用，凸顯有效提高災害防救應變能力。

台灣微軟於新聞稿指出，通常在地震、颱風等重大災害時，災區內的通訊網路或警消微波通訊系統可能因電力中斷而停擺，造成政府與救災單位無法及時進行資源與行動調度；透過快速整合5G O-RAN專網及可移動衛星的數位韌性通訊系統，可提升第一線救災量能。

龔明鑫今天受邀出席成果發表會，他表示，無論是因為災害或是特殊情況，若有通訊被摧毀的情形，只要一個背包、一台車便可以進去區域、重新建立通訊，在救災、特殊情況或軍事用途，都會非常有意義，可提升台灣進軍全球5G供應鏈與鏈結國際能量，他非常期待第二階段的發展。

龔明鑫也說，過去5G強調AR／VR、智慧製造、智慧交通等應用，這次「5G上太空」將地面通訊和太空通訊的結合，小小的一步，將會成為整體趨勢的大大一步；此外，計畫包含和碩、微軟、Intel和伸波通訊，見證台灣與美國的成功合作。

隨著5G時代來臨，美、日、歐盟等國積極投入開發5G O-RAN等關鍵技術，並結合垂直應用場域驗證，加速5G商用化普及。

國發會表示，國發會持續透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」，以徵案方式鼓勵業者投入5G O-RAN智慧城鄉應用，其中，和碩、伸波與微軟合作的5G O-RAN結合衛星通訊技術智慧防災應用，更是這次徵案的亮點，在今年5月英特爾舉辦的Intel Vision論壇，獲英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）介紹，將台灣O-RAN解決方案帶向全球市場。

國發會也強調，未來將持續與中央各部會、地方政府、產學研等各界合作，推動符合國際規範的國產化5G智慧城鄉示範案例，鼓勵國內業者在通訊密集、高連線密度且具規模的場域導入商用實證，並透過與國際大廠資源鏈結，帶動5G國產品牌打入國際供應鏈，創造5G智慧城鄉應用國際輸出。（編輯：張均懋）1111006