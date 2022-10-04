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資策會：全球手機明年出貨年增5.2% 5G滲透率逾6成

2022/10/4 18:04
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（中央社記者蘇思云台北4日電）資策會產業情報研究所（MIC）表示，預估2023年全球手機出貨量為13.27億台，成長率5.2%，預估全球5G手機2023年滲透率突破6成，其中Apple將引領2022年到2023年5G手機市場。

資策會產業情報研究所（MIC）在10月4日到16日舉行「35th MIC FORUM Fall賦能」線上研討會。

資策會表示，預估2022年全球市場規模為12.6億台，衰退6.8%，主要為全球經濟成長放緩、通膨因素，市場需求疲軟，影響手機終端去庫存，甚至延燒至上游零組件，庫存調整預期2023年第2季至第3季才會結束。

展望2023年，資策會MIC資深產業分析師廖彥宜預估，全球手機出貨量為13.27億台，成長率5.2%，考量到2022年基期較低，預期整體表現將低於2021年出貨，仍未回到疫情前水準。

資策會指出，2022年Android陣營出貨動能不佳，特別是Xiaomi、OPPO、VIVO三大陸系品牌出貨大幅衰退；相反的，iPhone 14有望帶動Apple出貨，預估年成長3%，成為2022年前六大手機品牌中唯一正成長者。

廖彥宜指出，Android、iOS手機出貨兩樣情，影響高度仰賴陸系手機的零組件業者表現，供應鏈開始積極加強客戶以及多元產品布局如車用、伺服器，避免押寶在手機與中國大陸市場的風險。

觀測5G手機，資策會MIC預估，2022年出貨從7.1億台再度下修至6.5億台，不過5G通訊是未來趨勢，2022年滲透率仍能維持52%。展望2023年，全球5G手機出貨預估為8.4億台，滲透率將突破6成，達63%，其中Apple將引領2022年到2023年5G手機市場，其品牌市占率在今年已達33%。

不過，廖彥宜表示，5G用戶成長速度其實已高於5G手機出貨成長幅度，顯示5G手機殺手級應用尚未出現，加上手機規格重大創新減少，都拉長消費者平均換機週期。

資策會MIC指出，2022年台灣手機出貨3.28億台，其中5G手機出貨量為2.46億台，占全球比重38%，年成長18.6%。

展望2023年，台灣智慧型手機出貨3.34億台，其中5G手機預估2.68億台，年成長8.7%，廖彥宜觀察，隨著非台灣組裝的品牌5G手機出貨量逐漸增加，台灣5G手機占全球比重將於2023年下滑至32%，雖然短期內旗艦、高階機種仍是中國廠商難以搶進之處，仍須留意立訊於iPhone、陸系ODM業者於Xiaomi組裝訂單占比的提升，將侵蝕台灣組裝廠營收表現。（編輯：張均懋）1111004

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