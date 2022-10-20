美媒：強化監控 中共在新疆廣設5G基地

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（中央社台北20日電）中國以促進發展為名在新疆廣設5G網路基地，專家認為，北京打著經濟發展旗幟，但背後目的是為強化對穆斯林族群的控制。

新疆日報10日報導，新疆今年建成逾1萬個5G基地站，累計全疆計逾3萬個5G基地站，所有地級市城區、縣城城區和90.5%的鄉鎮鎮區已實現5G網路覆蓋。

美國自由亞洲電台19日報導，依中國官方說法，大量建設5G基地站將幫助新疆數位化，為製造業帶來數位改革，並促進經濟發展，5G技術在新疆已被用於製造業、農業、醫療體系、教育與旅遊業。不過，專家認為，北京打著經濟發展旗幟，背後目的是強化對維吾爾族等穆斯林族群的控制。

研究中國監控與社交媒體的專家凱恩（Geoffrey Cain）對自由亞洲電台表示，中國一直使用科技對維吾爾族人實施監控，包括審查個人手機、個人電腦以及使用監控攝影機，這些審查機制是為抑制新疆的宗教與文化活動。他認為，中國在新疆部署的5G基地台已經過量，官方正以促進發展為名，全面掌控新疆。

自由亞洲電台說，新疆首府烏魯木齊是中國在2019年優先部署5G基地的城市之一，而北京強化數位監控的方式包括無人機監控、具人臉辨識功能的監視器及手機監視等。

其中，中國今年部署了20輛無人巡邏車，在新疆北部城市加強監控群眾。這些巡邏車附有8個具人臉辨識功能的攝影機，可將可疑活動蒐集至一體化聯合作戰平 台，而這平台是北京對新疆最主要的監控系統。

報導說，北京為了控制新疆，以「避免宗教極端主義」和「避免恐怖主義」為由，將180萬名穆斯林關入再教育營，而這些再教育營正逐漸關閉。

凱恩表示，這並不代表新疆變自由了，而是中國要透過數位化方式將整個新疆變成集中營，因此地方政府不需再花經費開設個別營隊，也能監控。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111020