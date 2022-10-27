5G升級浪潮 愛立信：為元宇宙鋪路

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（中央社記者江明晏台北27日電）愛立信發布「5G：新一波發展」報告揭露6大關鍵消費趨勢，在台灣未來一年內約有17%的消費者有意升級5G，將驅動5G更加普及，並為元宇宙應用鋪路。

愛立信近期發布「5G：新一波發展」報告，由愛立信消費者行為研究室對全球37個市場進行研究，包含美國、台灣、日本、韓國等5G先進市場，相當於全球17億的消費者以及4億3000萬5G用戶，為迄今規模最大的全球5G用戶研究，報告揭露推動5G普及的6大關鍵消費趨勢。

第一，升級5G的意願具抗通膨韌性，行動寬頻支出受通膨影響相對較低，高達8成受訪者表示無意降低行動寬頻支出；第二，新一波使用者對5G有更高的期待，覆蓋率和網路表現將成為關鍵；第三， 對5G可用率的認知將影響用戶滿意度：在台灣，僅有46%的5G用戶認為他們有超過50%的時間連結到5G網路；第四， 5G促進增強型影音及擴增實境（AR）的使用量：過去兩年來，5G用戶使用時間增幅最大的就是AR及增強型影音，包含高畫質/4K多視角影片，或360度影片等。

第五，5G獲利模式將持續演進，6成消費者希望5G不只是提供更快的網速，1/4的消費者期待能擁有隨選加強5G網路性能的選擇。第六，5G 的應用正為元宇宙鋪路：目前5G用戶平均每周比4G用戶多花1小時在元宇宙相關的活動，如遊戲、社交及虛擬購物。

報告顯示，未來一年內全球約3成智慧手機用戶有意願於2023年升級5G，相當於5.1億的用戶，顯示消費者對5G連網需求強勁。在台灣，未來1年內約有17%的消費者有意升級5G。包含美國、台灣、日本、韓國、澳洲等市場的5G滲透率已達21%，為全球前段班，代表新一波使用者將取代早期採用者，驅動5G升級浪潮。相較早期採用者關注新興技術與頂級裝置，新一波使用者更注重5G性價比與附加價值，對5G網路覆蓋率也有更高的期待。

在用戶滿意度方面，調查顯示，34個巿場中，有21個市場的智慧型手機用戶認為5G的確比4G表現更好，但仍有待改進之處。以台灣、日本、南韓為例，即便網速表現名列前茅，消費者對5G可用率抱持更高的期待，報告也發現，比起拓展5G覆蓋率，提升可用率有助5G用戶滿意度成長4倍，成為消費者選擇行動服務的關鍵。

此外，受惠於5G低延遲、高頻寬等特性，AR、元宇宙等應用得以加速發展。相較於4G用戶，5G用戶更加投入於使用AR應用程式、影音串流等沉浸式數位服務，與2020年相比，目前使用至少3種數位服務的5G用戶成長2倍。報告顯示60%消費者希望電信商推出的5G方案能為其量身打造網路表現和體驗，無論是創新的媒體體驗，或是隨選增加5G網速的彈性需求。

台灣愛立信總經理周大企表示，創新的應用服務及優質網路體驗對5G用戶而言至關重要。研究顯示5G是實現元宇宙的關鍵，要發展出創新多元的數位服務，需仰賴5G提升AR、虛擬實境（VR）體驗，唯有獨立組網（SA）架構能完全釋放5G潛能，成為打造元宇宙網路環境的重要基礎。（編輯：楊凱翔）1111027