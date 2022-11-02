遠傳攜手英特爾 締結5G姊妹實驗室

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（中央社記者江明晏台北2日電）遠傳電信今天宣布，與英特爾簽訂「5G姊妹實驗室備忘錄」，雙方首次合作成立5G姊妹實驗室，合作布局以5G ORAN、AI視覺運算、垂直場域技術研究3大領域。

遠傳電信發布新聞稿宣布，與英特爾簽訂「5G姊妹實驗室備忘錄」，雙方首次合作成立5G姊妹實驗室，由遠傳總經理井琪、遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰等出席。

遠傳指出，透過雙方技術深度交流、資源共享，將攜手推動前瞻技術發展，以5G ORAN、AI視覺運算、垂直場域技術研究為3大重點領域，目標精進網路效能與用戶體驗，成為消費者、企業客戶的數位夥伴，加速台灣產業創新升級。

遠傳強調，雙方已開始整合資源，在5G ORAN方面，將發展實驗網路直連計畫，共享測試系統、軟硬體資源；遠傳5G實驗室將引入Intel Smart Edge Open軟體環境，進行開放網路概念驗證。

AI視覺運算方面，遠傳已率先加入英特爾電腦視覺平台先期試用計畫（Early Access Program），將AI視覺分析技術更廣泛、高效率運用於智慧城市與智慧交通等多元場景。

在垂直場域技術研究方面，雙方將專注於智慧醫療、智慧製造、工業4.0等多元垂直領域，將最新技術導入更多實際場域，加速台灣產業創新升級。

遠傳總經理井琪表示，遠傳積極整合運用5G「大人物」核心技術，並持續深耕夥伴生態圈，英特爾一直是遠傳很緊密的合作夥伴，再度深化合作層次與英特爾合作締結5G姊妹實驗室，共享創新技術、軟硬體資源與經驗，透過英特爾領先全球的網路技術、平台開發實力，結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗，將發揮加乘效果。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾與台灣生態系有著深厚的合作歷史，從5G網路轉型再到AI邊緣運算的普及化，透過這次的5G姊妹實驗室合作，遠傳未來能透過Intel Smart Edge Open進行自主開發及管理邊緣應用和網路功能。英特爾將分享更多基於開放架構所打造的軟體解決方案，例如Intel Geti平台與OpenVINO Toolkit，讓電腦視覺領域的應用能更容易被導入企業的日常營運。（編輯：趙蔚蘭）1111102