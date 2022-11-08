數位部擬明年1月開放5G專網申請 盼加速殺手級應用

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（中央社記者蘇思云台北8日電）數位部今天表示，目前正在進行行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法草案法制作業，相關辦法公布後，預計明年1月起受理5G專頻專網申請，希望促進業界發展更多5G殺手級應用。

數位部數位產業署今天舉行「5G專網實證與創新發展成果發表」，包括遠傳電信、台灣大哥大、英業達、台灣松下電器、台灣數位光訊科技、高雄展覽館等代表出席分享相關應用成果。

數位部次長李懷仁致詞時表示，5G除了在通訊服務給予更好的消費者體驗之外，在製造、醫療長照、交通、教育、公共安全等專網垂直場域的智慧應用，才是真正的5G殺手級應用。

李懷仁表示，5G專網會由數位發展部跟數位產業署一起推動，專網實證怎麼處理、法令如何訂定，已經參考大家意見，在行政程序、法制程序走完後，就會對外公告「行動寬頻專用電信網路設置管理辦法」，簡言之，辦法有3個原則，第一是程序要簡化，第二是成本要降低，第三是要推更多的應用開放。

李懷仁指出，透過3原則整合大家意見後，很快還會跟NCC討論，目前主要可以看到在3.5GHz的各種5G專網應用成果，預計明年1月開始受理4.8GHz到4.9GHz的5G專頻專網申請，希望協助業界做快速審驗跟查核，讓5G專頻專網的應用趕快上路。

遠傳電信企業暨國際事業群5G專網及應用解決方案部經理陳九龍表示，對電信業而言，5G時代開始走入更多智慧應用。例如，遠東新世紀化纖用空拍機巡檢，世豐螺絲工廠透過5G專網，從過去需要倚賴師傅經驗，到現在可以調整模型讓成型品質一目瞭然，遠傳也攜手高雄市打造3D治安巡檢預警系統，透過傳輸影響即時雲端分析。

台灣大哥大企業產品暨營運管理處副理薛祖榕分享國內專網應用案例，分析這2年自家在概念性驗證（PoC）跟服務驗證（PoS）的案例來看，製造業比較有5G專網需求，再來則是醫療照護產業、零售業等，用應用別來看，集中在機聯網（IIOT）等端對端應用。（編輯：張均懋）1111108