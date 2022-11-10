亞洲矽谷5G開放網路計畫 中華電秀實證成果

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（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信執行國發會「亞洲矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」端出具體成果，近兩年協助20家國內廠商辦理驗證測試，並與桃園、台南、高雄合作打造5G O-RAN示範場域。

中華電信延續去年建置符合國際標準5G開放網路驗測環境，提供國內網通業者自主研發基站驗證測試服務，與耀睿科技共同主辦國際聯盟O-RAN聯盟3rd-Global PlugFest 2021活動等成果，今年除了續協助國內網通業者辦理驗測服務，並與桃園、台南、高雄合作打造5G O-RAN示範場域，進行開放網路應用實證。

中華電今天舉辦「ORAN艦隊、接軌國際」期末發表會，展現計畫成果，國發會副主委高仙桂、國科會主任蔡志宏、中華電信董事長謝繼茂等出席與會。

中華電指出，近兩年在本計畫的開放網路驗證測試流程中，已經協助包括仁寶、廣達、和碩、英業達、台達電、宏達電等20家國內廠商辦理驗證測試，實務上證實國產自主研發的O-RAN設備，可介接國產雲達乃至國際Cisco、NOKIA、Ericsson等大廠的5G SA核心網路。

中華電說明，今年為驗證國產5G開放網路設備效能，中華電信與桃園、台南、高雄打造示範場域，共導入5項應用服務。桃園場域在機場捷運A18建置3D沉浸體驗和全息投影兩項應用，提供多樣的智慧展演體驗；台南場域則在赤崁樓建置AR應用。

高雄場域除了選在輕軌重點路口設立防碰撞提醒以確保用路人安全外，並配合2022 DigiWave數位科技藝術展，於蓬萊碼頭打造5G體感電競遊戲貨櫃試驗場域，提供即時異地連線競賽體驗，各場域應用皆讓民眾實際體驗，實證國產自主研發5G開放網路技術可行性。

高仙桂表示，為了打造台灣5G O-RAN的國家隊、掌握相關商機，經過兩年的執行可以很驕傲地提出兩個具體成果。第一個是建構5G網路測試環境，讓國內業者可以和國際標準接軌，已協助21家廠商取得關鍵的OTIC國際標準認證門票；第二個是推展5G智慧城鄉、在地場域的事業，鼓勵國內5G應用的開發商可以多採用國產的網通設備。

謝繼茂表示，中華電信為國內首家加入國際O-RAN聯盟的電信業者，並負責執行「亞洲矽谷5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，成功為網通廠商提供安全可靠的5G開放網路測試環境，協助深耕國產5G網路關鍵技術，於桃園、台南與高雄市等示範場域，進行開放網路應用服務實證、讓民眾體驗5G創新應用，具體協助國發會落實亞洲·矽谷計畫政策目標。（編輯：張均懋）1111110