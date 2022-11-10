5G帶動交通創新 提升陸海空預警及危險場域檢測

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部去年首次辦理「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，提升陸海空等領域預警能力及危險場域檢測安全，明天將頒獎表揚優秀計畫。

交通部今天發布新聞稿，為協助產業進入交通部監督或轄管的場域，實證5G創新應用，去年首次辦理「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，2年總補助逾新台幣3億元。

交通部為鼓勵受補助計畫表現優秀的廠商與實證場域，特別辦理評鑑，評選出3案優秀計畫，頒予「服務創新獎」，獲獎個案於明天揭曉。

交通部偕同資通訊業者協力打造5G智慧交通創新應用，去年及今年於全台11處陸、海、空交通場域實際驗證，成果豐碩，將於資訊月「5G智慧交通館」中展出，展期自10日至13日。

交通部舉例，5G智慧運輸發展階段成果，在陸路方面，中華電信致力提供「智慧道路指引」服務，藉由5G與雲端服務，即時轉換紅綠燈的燈態，通知往來車輛讓道，讓救護車通行順暢，爭取救護時間。

凌群電腦專注「車流交通控管」，運用AI車輛影像分析即時調控號誌，提升交控中心即時預警能力，減少人力負擔，有效為蘇花改北上路段達到截流目標，紓解假日北上車流塞車現象。

仁寶電腦為鐵道提供「全方位安全守護」，當列車靠近維修人員時，系統會提前以聲、光效果，分別提醒列車駕駛與維修人員應作出防範措施，並將距離拉長至2公里遠，讓維修人員更具充足時間逃避危險；或是當兩台列車進入警示範圍內，系統會發出告警以避免列車追撞。

神通資訊透過遠端即時監視列車行車狀況，和AI即時辨識異常示警，產生預測告警，提早處理問題，預防風險。

海運方面，中華電信透過無人機、無人船巡檢海上污染，水下巡檢由海事機器人執行，減少人員進入危險場域。亞太電信以無人機拍攝影像，進行港口航道油污事件偵測，提升作業與決策效率，掌握油污對海洋造成的衝擊。

東立的多功能自駕車，運用電子圍籬監控各區域異常車輛出入，可主動式管理港區內移動車輛並即時示警推播至鄰近車輛，讓駕駛人提前掌握前方路況，未來可擴大應用至外部車輛，車輛入港後可追蹤管控及危險預警。

研勤科技透過「智慧旅運服務」，協助桃園機場成為台灣第1個能提供5G專網服務的機場場域，打造全台機場首創的登機區無人載具接駁服務，提供旅客防疫自駕接駁的移動服務，減少人員接觸，並透過智慧巡檢消毒載具，無時差機場環境監測，為疫後觀光與國門開放作準備。（編輯：陳政偉）1111110