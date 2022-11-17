遠傳力挺新創告捷 潛在商機突破億元

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（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信參展「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，分享企業參與新創（CSE）經驗，遠傳第一期加速器開創12個企業共創數位轉型的案例，洽談中合作案超過53個，潛在商機突破新台幣1億元。

「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」今天登場，遠傳總經理井琪、資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民受邀參加開幕儀式，遠傳並於今天起連續3天參展，設立遠傳「5G元宇宙加速器」展區。

遠傳同時應邀在「中華開發創新加速器CCIA x Garage+」專館共同舉辦「企業共創專場」，由遠傳跨部門主管組成專家團隊，分為消費者、企業用戶兩大主軸，與不同領域的新創團隊進行面對面媒合。

遠傳個人家庭事業群數位服務資深副總經理朱承恩出席今天大會主題論壇，分享企業參與新創（Corporate startup engagement, CSE）的趨勢與機會，遠傳長期結盟新創加速器，包含成為東北亞首家、同時也是全球第8家加入「愛立信5G新創計畫」的電信營運商。

看準元宇宙浪潮、各界對於「虛擬世界」的探索更甚以往，遠傳在去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，以5G網路、「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術實力、商務與研發經驗為引擎，號召新創共同搶占虛擬經濟新商機，帶動5G元宇宙在消費端、企業端的多面向應用。

朱承恩分享，遠傳第一期加速器開創12個企業共創數位轉型的案例，橫跨元宇宙、ESG（環境、社會、公司治理）、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域，洽談中合作案更超過53個，潛在商機持續增加，目前已突破新台幣1億元。

遠傳指出，面對新創團隊最容易面臨獲客成本高、難以敲開企業大門、需要資金支援、缺乏全面性技術資源等四大難題，遠傳擁有超過700萬用戶、企業服務的業務資源，以及技術、財務部門，都可協助新創進行策略投資評估、公司治理健檢，打造健全的營運體質。（編輯：楊凱翔）1111117