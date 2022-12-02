更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
首頁 / 科技
5G
新聞專題
5G1/300
首頁 / 科技

中華電與陽明交大合作 開發新生兒智慧監測系統

2022/12/2 19:24（12/2 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應智慧醫療趨勢，國立陽明交通大學以先進醫療AI模型與臨床實務，結合中華電信5G AIoT雲端平台資源技術，展出「新生兒遠端智慧監測系統」與「AI敗血症預測App」應用。（中央社檔案照片）
因應智慧醫療趨勢，國立陽明交通大學以先進醫療AI模型與臨床實務，結合中華電信5G AIoT雲端平台資源技術，展出「新生兒遠端智慧監測系統」與「AI敗血症預測App」應用。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）因應智慧醫療趨勢，國立陽明交通大學以先進醫療AI（人工智慧）模型與臨床實務，結合中華電信5G AIoT（人工智慧物聯網）雲端平台資源技術，於2022台灣醫療科技展聯合展出「新生兒遠端智慧監測系統」與「AI敗血症預測App」應用。

中華電信今天發布新聞稿說明，「新生兒遠端智慧監測系統」利用通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證的新生兒穿戴式血氧計及體溫計，結合5G行動網路持續監測新生兒的心率、血氧、體溫等重要生命徵象，即時上傳至雲端平台，同時顯示於新生兒智慧監測App及監測平台。

當新生兒數值異常，監測系統會立即警示，以陽明交大AI分析技術預判可能發生的狀況，提醒照護者包括父母、病房護理站及醫療人員及時處置，並設有互動視訊功能，提供出院後諮詢，協助高危險新生兒居家照護。此應用已於今年6月在北榮新生兒病房上線。

此外，中華電信與陽明交大合作推出「AI敗血症預測App」，透過中華電信DeepFlow智慧分析平台的Auto ML功能，協助陽明交大醫療領域專家完成敗血症AI預測核心模型。

藉由跨雲部署功能，可將AI預測模型結果，從私有雲部署至公有雲上線服務，讓各醫療院所透過App輔助預測病人是否得到敗血症；病人在家中也可自行使用App，提早發現徵狀、及早治療。（編輯：楊凱翔）1111202

#陽明交大
#中華電信
#國立陽明交通大學
2022台灣醫療科技展
佳世達目標明年醫療事業營收成長30% 台塑生醫布局細胞治療 盼降低癌症治療成本
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
連江縣高登島5G建設 中華電信領先開台