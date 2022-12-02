中華電與陽明交大合作 開發新生兒智慧監測系統

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因應智慧醫療趨勢，國立陽明交通大學以先進醫療AI模型與臨床實務，結合中華電信5G AIoT雲端平台資源技術，展出「新生兒遠端智慧監測系統」與「AI敗血症預測App」應用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北2日電）因應智慧醫療趨勢，國立陽明交通大學以先進醫療AI（人工智慧）模型與臨床實務，結合中華電信5G AIoT（人工智慧物聯網）雲端平台資源技術，於2022台灣醫療科技展聯合展出「新生兒遠端智慧監測系統」與「AI敗血症預測App」應用。

中華電信今天發布新聞稿說明，「新生兒遠端智慧監測系統」利用通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證的新生兒穿戴式血氧計及體溫計，結合5G行動網路持續監測新生兒的心率、血氧、體溫等重要生命徵象，即時上傳至雲端平台，同時顯示於新生兒智慧監測App及監測平台。

當新生兒數值異常，監測系統會立即警示，以陽明交大AI分析技術預判可能發生的狀況，提醒照護者包括父母、病房護理站及醫療人員及時處置，並設有互動視訊功能，提供出院後諮詢，協助高危險新生兒居家照護。此應用已於今年6月在北榮新生兒病房上線。

此外，中華電信與陽明交大合作推出「AI敗血症預測App」，透過中華電信DeepFlow智慧分析平台的Auto ML功能，協助陽明交大醫療領域專家完成敗血症AI預測核心模型。

藉由跨雲部署功能，可將AI預測模型結果，從私有雲部署至公有雲上線服務，讓各醫療院所透過App輔助預測病人是否得到敗血症；病人在家中也可自行使用App，提早發現徵狀、及早治療。（編輯：楊凱翔）1111202