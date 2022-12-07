數位部攜手電信業者 打造足球AR觀賽新體驗

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（中央社記者蘇思云台北7日電）數位部推廣5G垂直應用，舉辦一系列5G體驗週活動。中華電信因應足球賽事熱潮，今天展示5G智慧娛樂應用，展示足球賽擴增實境（AR）轉播，民眾可以感受5G低延遲、大頻寬帶來的新觀賽體驗。

數位發展部今天發布新聞稿，數位部韌性建設司司長鄭明宗今天參與活動時指出，透過這次5G垂直場域體驗週的系列活動，希望民眾了解5G在產業創新與智慧娛樂的發展趨勢，並感受5G智慧娛樂的豐富體驗。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠說明，中華電信Hami Video舉辦足球賽AR APP體驗，首度展示AR轉播，民眾可透過手持裝置，體驗8個視角，可隨時切換視角，感受身歷其境的新視野，以及熱點回看，快速找到精彩時刻的即點即看功能。

簡志誠強調，中華電未來持續投入最先進的技術發展以及最綿密的網路涵蓋，2021年中華電信已完成超過1萬2000座5G基地台建設，今年建設目標更上看1萬6000座以上，在數位部「補助5G網路建設計畫」的支持下，持續推出更多元的5G應用服務。

數位部表示，積極鼓勵電信業者跨域合作，以5G專網垂直應用場域進行試煉，促進產業跨域整合應用。台灣在2021年、2022年兩年內，透過前瞻計畫補助智慧娛樂等垂直場域應用服務案件已達75件。（編輯：楊凱翔）1111207