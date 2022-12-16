仁寶開發5G小基站 加速偏鄉遠距醫療智慧應用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北16日電）筆電代工廠仁寶今天與資策會、工研院共同發表5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果，結合旗下子公司神寶醫資的遠距醫療超音波影像傳輸系統，可遠距深入新竹縣尖石鄉為偏鄉民眾進行腹部超音波掃描檢查。

仁寶發布新聞稿說明，與資策會共同開發的5G小基站低延遲傳輸技術，除了使用在仁寶與工研院共同合作的5G無人機操控競速外，也應用於遠程超音波檢測的智慧精準醫療上，讓醫師可以直覺操作遠端手持超音波檢測儀器。

仁寶智慧型裝置事業群副總經理梁志賢指出，仁寶致力發展更多5G智慧醫療應用，以仁寶5G小基站結合神寶醫資開發的5G遠距超音波影像傳輸技術，讓「距離」和「醫療資源不足」不再成為偏鄉居民健康的絆腳石。

神寶醫資總監范瑋益表示，5G應用在超音波遠距診療，最大效益是減少延遲，感測回饋到命令送達的時間差變小，使得操縱延遲感降低。若延遲過高，容易讓醫師誤以為遠端超音波探頭還沒到達想要的位置或施力太小，因而增加移動距離與力道，輕者超音波成像不佳，重者可能令病患感到不適。

仁寶表示，結合資策會及工研院整合開發5G超音波遙控技術，並與電信業者合作加速、加量建置偏鄉地區5G基地台網路，保障居民通信權益。（編輯：楊凱翔）1111216