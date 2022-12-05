中華電攻5G智慧應用 拚2/3市占

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中華電信舉行「2022 5G創新應用大賽」頒獎典禮，作品領域以智慧巡檢、智慧製造、智慧交通及智慧影音串流應用為主。中央社記者江明晏攝 111年12月5日

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（中央社記者江明晏台北5日電）5G開台已經2年半，中華電信積極開發5G智慧應用，已打造100多個垂直場域，營收規模是對手的10倍，目標在5G智慧應用至少要拿三分之二的市占率。

中華電信今天舉行「2022 5G創新應用大賽」頒獎典禮，作品領域以智慧巡檢、智慧製造、智慧交通及智慧影音串流應用為主。本屆冠軍由博遠智能科技「5G行動AI領航隊」團隊所設計開發的「行動AI巡防系統」奪得。亞軍則為和碩聯合科技團隊所設計開發的「數位孿生AI檢測系統」。

中華電信董事長謝繼茂表示，隨著台灣近年來科技發展，產業對人才的需求也急速成長，中華電信自5G開台以來，透過產官學各界合作於5G各垂直應用領域，也藉由競賽方式，強化人才實務能力及累積創新研發經驗。

中華電信總經理郭水義受訪時表示，本屆得獎團隊不只在台灣獲獎，對於開創海外市場也非常有企圖心，中華電將鼎力支持。「中華電最大營收來自消費客戶，關鍵營收在企業客戶，無疆的市場則在國際」，協助台商馳騁海外是中華電重要使命，期許智慧應用解決方案在台灣試驗成功後，都能推展到海外市場。

中華電信企客分公司總經理吳麗秀表示，中華電今年5G結合智慧應用中，以智慧製造的應用表現較為突出，再來則有智慧醫療、智慧文化科技展演等。5G O-RAN專案目前已在台南赤崁樓、高雄青館、桃園客家文化館3個場域試驗；整體5G垂直場域已達100多個，且營收是其他競爭對手的10倍，目標在5G智慧應用的市場至少要拿三分之二的市占率。

郭水義表示，中華電5G開台以來，已經2年半，智慧應用領域也是從0開始慢慢累積，隨著打造實證場域、開發出智慧應用，企業嘗試後未來智慧創新應用都會成為標配，且隨著技術累計、客戶數增加，整體產業發展曲線會往上拉升，且速度非常快。

他進一步指出，中華電布局的5G垂直場域超過100個，以製造業、政府部門、文化產業、智慧醫療占比最高。（編輯：楊蘭軒）1111205