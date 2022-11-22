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連江縣高登島5G建設 中華電信領先開台

2022/11/22 11:19
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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天宣布，完成連江縣北竿鄉高登島的5G及4G行動電話基地台建設開台，響應政府加速偏鄉及離島行動寬頻服務涵蓋。

中華電信今天發布新聞稿，響應政府加速偏鄉及離島行動寬頻服務涵蓋，今年11月10日完成連江縣北竿鄉高登島的5G及4G行動電話基地台建設開台，大幅提升高登島、週邊海域、鐵尖島燕鷗保護區及台馬航線南竿-東引段的行動寬頻服務品質。

中華電信表示，向來對提升離島、偏鄉、深山及沿海的行動通訊品質不遺餘力。今年初已完成連江縣北竿鄉亮島的5G及4G行動寬頻基地台建設，現在再度完成高登島的5G及4G行動寬頻基地台建設，不計成本改善馬祖地區行動通訊品質。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠強調，110年中華電信超標5G基地台建設，預計今年底也將達標5G基地台建設量，未來將持續擴增馬祖地區5G訊號涵蓋建設，提供當地民眾及觀光遊客享有與台灣本島相同的高速行動上網服務體驗。（編輯：張均懋）1111122

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