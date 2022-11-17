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紐時：防疫限制與科技戰 台灣半導體人才從中國回流
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政院通過台版晶片法案 營所稅研發抵減率增至25%

2022/11/17 10:59（11/17 11:31 更新）
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行政院會17日通過「台版晶片法案」，對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
行政院會17日通過「台版晶片法案」，對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）為持續維持台灣半導體業等關鍵地位，行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額。全案送立法院審查。

經濟部指出，後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，希望早日完成修法程序，能如期於民國112年1月1日起施行，至118年12月31日止。

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經濟部會後發布新聞稿作出上述說明；經濟部指出，另外，業者並得以購置用於先進製程的全新機器，或設備支出的5%，抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額的50%。

為因應全球供應鏈重組帶來新的競爭壓力，行政院會今天通過「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案；草案將送立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1111117

（行政院提供）
（行政院提供）
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