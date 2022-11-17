台版晶片法案出爐 龔明鑫居中協調催生2個彈性

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）地緣政治風險升溫，半導體成為各國的重點戰略產業，為了讓台灣的半導體護國群山更為穩固，歷經逾半年的醞釀與協商，台版晶片法案終於成形，相較原版本多了2個彈性，幕後推手就是行政院政委兼國發會主委龔明鑫。

經濟部修正產創條例10條之2草案，給予高科技業研發費用支出抵減25%，經行政院跨部會多次審查，今天於行政院會討論通過；一旦修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠有望適用，被形容是「台版晶片法案」。

行政院版相較於財經部會提出的版本多了2個彈性作法，一是有效稅率須達一定比例、以12%為基礎；二是實施時間採1+1的彈性做法，也就是說，雖然要接軌經濟合作暨發展組織（OECD）國家施行最低稅負15%，但可評估OECD國家推動狀況為何，保留延後1年的彈性。

值得注意的是，經濟部6月端出的修正草案是以有效稅率應達15%來設計獎勵機制，如今院版調整為12%，搭配1+1的實施彈性，背後其實歷經4次部長級會議，經濟部長王美花與財政部長蘇建榮親自出席，加上身為政委的龔明鑫從中協調，經濟部與財政部才達成共識。

知情官員表示，經濟部6月預告版本有效稅率為15%，是因財政部希望可接軌OECD最低稅負制15%的規範，不過後來國際局勢變遷，經濟放緩、通膨籠罩之下，各國政府是否會如期推動、調高稅負還有待觀察，也給了台版晶片法案有效稅率調整的空間。

經濟部、財政部各有立場，前者站在產業角度，自然希望減稅，後者基於財政紀律，認為應該盡量減少稅損，精準拿捏尺度、讓減稅效益最大化。

官員坦言，廠商一直反映，從促產條例到產創條例，有些優惠逐步退場，相較之下，國際將半導體視為兵家必爭之地，各國紛紛加大補助，「廠商會覺得政府要我投資，也要有些幫忙」。

龔明鑫以政委的角色居中協調，他與王美花在經濟部時期有同事情誼，和蘇建榮則有學長學弟的淵源，熟悉兩人個性的他，擔任協調角色更是事半功倍，順利催生出「台版晶片法案」的2個彈性，結局皆大歡喜。

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財經官員表示，疫情加上地緣政治升溫，各國都希望半導體產業能夠落地，甚至出現「去台化」的說法，導致業界有點焦慮；政府這次加緊推出修法，其實也是回應業界期待，並穩固台灣半導體產業的優勢，維繫競爭力。

官員再次駁斥半導體去台化的說法，並表示隨著使用晶片的量愈來愈大、範圍愈來愈廣，生產有些分散是必然趨勢，但半導體先進製程一定還是留在台灣。（編輯：潘羿菁）1111117