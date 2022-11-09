研調：6G可望在2030年商用 美歐日韓競相投入研發

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（中央社記者潘智義台北9日電）研調機構DIGITIMES研究中心分析師黃雅芝今天表示，從上網需求和通訊技術革新來看，6G可望在2030年商用，美、歐、日、韓皆投入研發資源，以期成為6G技術領頭羊。

黃雅芝透過新聞稿指出，與5G相比，6G在各種網路傳輸參數上不僅需表現更優良，還需降低能耗，為重點挑戰之一。6G的特色為整合太空、天空和地面網路，提供完整覆蓋的網路，使整合多種網路並依需求動態分配頻譜使用權，或採用光通訊技術，這也是6G發展的挑戰。

黃雅芝說明，相較3G、4G耗時至少12年完成標準制定至商用部署，5G僅耗時8年，鑒於國際電信聯盟（ITU）早在2018年便開始著手研究6G，6G預期將於2030年商用。

她預期，2030年行動用戶數、機器對機器（Machine to Machine；M2M）用戶數和上網流量皆呈個位數至雙位數複合年均增長，需6G來滿足激增的網路需求。

另外，歐盟預計在7年內提撥18億歐元補助6G研究，最受矚目的Hexa-X計畫由諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）擔任計畫主持要職，研究方向主為提升無線電效能、網路演化和擴張及智慧連接，目的是以人工智慧（AI）提升網路效率和部署彈性。

黃雅芝指出，2021年底美國聯邦通訊委員會（FCC）成立6G專案小組，目標調查美國部署6G適用場景、技術或法規障礙等，並界定4個議題，6G、AI和機器學習、進階頻譜共享、新興技術，進行研究，顯見在5G普及前歐美已積極發展6G所需技術。（編輯：張均懋）1111109