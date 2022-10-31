響應政府5G計畫 遠傳南台灣秀實力

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（中央社記者江明晏台北31日電）遠傳電信透過5G實現智慧醫療、智慧製造，攜手國立成功大學醫學院附設醫院急診部、南科自動化系統服務大廠友上科技等，展示已落地應用的「5G緊急救護」及「5G智慧製造」。

數位發展部成立後舉辦首場5G垂直場域體驗活動，今天以「5G創未來 跨越新時代」為主題，於國立成功大學學生活動中心前廣場登場。

遠傳持續落實行政院「補助5G網路建設計畫」中，打造適合5G創新運用發展的環境，實現智慧醫療、智慧製造等目標；此次攜手成大醫學院附設醫院急診部、友上科技等台南在地合作夥伴，展示已落地應用的「5G緊急救護」及「5G智慧製造」。

遠傳表示，以自主開發的「5G遠距診療平台」為基礎，與衛生福利部、國家衛生研究院、各縣市政府、醫療院所合作，廣泛迅速部署5G遠距診療服務，迄今已於全國12縣市、35鄉鎮導入，不僅藉由5G打造跨科別即時多方會診，以網路取代馬路，更因應疫情，協助醫療院所迅速開辦視訊門診服務，同時支援虛擬健保卡認證、完整電子病歷等功能。

配合政府政策解決醫療相關需求，遠傳從偏鄉、離島的遠距醫療，到疫情期間的視訊門診，持續獲得正面成效與回饋，更進一步推動擴大遠距醫療應用範圍到救護車上，以「5G遠距診療平台」整合頭戴式無線智慧眼鏡、救護車上生理監測儀等裝置，打造「5G緊急救護」的醫療創新應用，於2021年底醫療科技展首度亮相，並於2022年陸續與全台相關醫療救護單位展開合作。

遠傳近日也與成大醫院急診部合作成立「院前救護5G智慧行動急診多方會診平台」，透過5G行動科技，將院前救護人員的第一視角、患者生理徵象、中轉醫院急救處置、救護車轉送過程等資訊，第一時間整合至成大醫院的急診醫師，不僅縮短到院前整備時間，並可直接進行現場指導，建構專科醫師資源空中聯防，替病患爭取黃金救護時間，提升緊急救護品質。

遠傳另一項展出「5G智慧製造」，則透過遠傳5G企業專網，與友上科技合作實現AGV/AMR的無縫跨場域智能運送與巡檢。（編輯：楊蘭軒）1111031