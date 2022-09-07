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愛立信：第2季全球5G用戶近7億戶

2022/9/7 16:42
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（中央社記者吳家豪台北7日電）電信設備商愛立信今天發布行動趨勢報告指出，今年第2季全球行動用戶數季增5200萬戶，累計近83億戶；5G全球用戶數季增7000萬戶，累計近7億戶。

報告顯示，第2季全球行動用戶數成長數前3名依序為中國、印度和印尼，分別成長1000萬戶、700萬戶和400萬戶。

今年第2季行動寬頻用戶數量增加約1億戶、達到72億戶，季增6%；行動寬頻目前占所有全球行動用戶的86%。

愛立信報告也提到，截至今年第2季末，行動寬頻不重複用戶數達到約61億戶；218家電信運營商已推出5G商用服務，24家電信商已推出5G獨立組網（SA）。

從去年第2季至今年第2季，全球行動數據用量成長39%，總流量達到每月100 EB（艾位元組）。4G仍是目前行動通訊技術主流，今年第2季占整體行動用戶60%；3G用戶數減少4100萬戶，2G用戶減少4800萬戶。（編輯：翟思嘉）1110907

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