和碩5G專網應用 下半年導入智慧工廠等場域

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（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠和碩在今年由耀睿開放測試與整合中心舉辦的2022 O-RAN聯盟春季插拔大會上，揭露5G專網應用場景的建置與開發進程，將於今年下半年陸續完成5G智慧工廠、智慧交通、急難救助等5G垂直整合應用。

和碩今天發布新聞稿說明，自2020年起致力於5G O-RAN開放式基站的產品研發，提供符合O-RAN（開放式無線接取網路）標準的端到端5G企業專網解決方案，並掌握5G軟硬體關鍵技術，例如網路功能虛擬化、網路切片、AI（人工智慧）邊緣運算與智慧基站網管系統，可依照5G專網的場域提供客製化需求，提供更多元的5G網路架構。

和碩於2022 O-RAN Alliance春季插拔大會（PlugFest）中呈現端到端的產品整合能力，為不同的使用場景建立流量模型，進行端到端的功能測試、負載測試與各項攻擊測試，確保系統能承受不同類型的攻擊，將產品具體實現在5G智慧工廠、智慧交通、急難救助等5G專網的應用場景。

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和碩第六事業處總經理馮震宇表示，除了5G專網產品以外，和碩也積極投入人力，提供有效的節能減碳管理方案。和碩攜手工研院一起研發的5G O-RAN基站節能解決方案，經由智能系統演算法，可監控基站與終端裝置的傳輸與使用流量分布，將分散的終端裝置重新導向特定基站，在離峰時段可讓更多基站進入休眠。

和碩指出，將持續高度參與O-RAN聯盟的運作，並於今年下半年陸續完成5G智慧工廠、智慧交通、急難救助等5G垂直整合應用，同時也將藉由產官學合作，在企業專網領域深耕發展，以開拓國內與國際市場。（編輯：翟思嘉）1110822