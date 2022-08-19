和碩啟動組織變革 營運長、技術長異動

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（中央社記者吳家豪台北19日電）iPhone代工廠和碩高層再度異動，先前擔任總經理暨執行長已6年多的廖賜政已於12日卸任，今天公告資深副總經理暨營運長姚德慈因職務調整而卸任，但未公告繼任人選。

根據和碩發布的重大訊息，資深副總經理暨技術長黃中于也在今天卸任，改由董事長特別助理徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽兩人擔任資深副總經理暨共同技術長。

和碩11日發布新聞稿說明，廖賜政只是退居第二線，仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技董事長。和碩總經理暨共同執行長職務改由鄧國彥與鄭光志接任。

和碩今年第2季合併營收新台幣2836.58億元，季減12.4%，年增4.2%；營業毛利144.94億元，季增26.5%，年增49.3%；營業利益65.49億元，季增55%，年增1.43倍，表現較第1季亮眼。

不過由於業外匯兌損失達6.31億元，歸屬母公司稅後淨利31.16億元，季增86.9%，年減41.7%；每股盈餘1.17元，為近4年同期新低。（編輯：蘇志宗）1110819