亞太電孵育新創 打造5G產業鏈世界盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）亞太電信積極培育新創，「5G創育加速器計畫」邁入第四期，今年更擴大鏈結國內外資源，攜手創造全球新商機，打造世界盃的5G產業鏈。

亞太電信自2018年起攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，全力推動「5G創育加速器計畫」，今天舉辦第四期「5G創育加速器計畫」開訓典禮暨國際徵案頒獎典禮線上記者會；結合元宇宙沉浸體驗，參加團隊及與會者透過元宇宙共享空間XLAND，打破實體空間界限，多人異地以虛擬分身AVATAR漫遊3D視界。

亞太電信指出，「5G創育加速器計畫」至今已累計超過500多組團隊報名、培育逾50組新創團隊，今年17組團隊正在積極接受培訓，盼未來5個月內，透過亞太電信5G創育加速器的資源挹注，鎖定5G+AIoT主題，聚焦於娛樂、元宇宙、交通三大面向垂直應用場域，積極培育新創團隊建構5G創新應用服務，共同推動台灣5G發展。

此外，亞太電信5G加速器擴大國際招募，除了串聯國外資源扶植國內新創公司，還將國外新創引入台灣落地。

今年邁入第二屆的亞太電信「5G Challenge國際競賽」，由台灣團隊「天德數位股份有限公司」贏得首獎。天德數位以軟硬體系統整合建置經驗，推出AI腦波儀、偏遠區無人機物流即時傳送監控解決方案，以及演唱會粉絲即時互動體驗方案等，打造多元應用，致力解決市場痛點。

另外，新加坡與印度的跨國新創公司Seashore Networks，以及麥威科技股份有限公司、南國島嶼股份有限公司、紜品有限公司等4家新創團隊，獲POC驗證獎（Proof Of Concept，概念性驗證）。（編輯：楊蘭軒）1110728