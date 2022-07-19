因應經濟恐衰退 傳蘋果減緩招聘與支出

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）美國媒體今天引述知情人士說法報導，蘋果公司（Apple Inc）明年打算減緩某些單位的招募速度與支出成長，以因應可能出現的經濟衰退。

全球最有價值公司蘋果可能將加入Meta Platforms與特斯拉（Tesla Inc）等愈來愈多的美國企業行列，放緩人才招聘速度。

蘋果股價聞訊下跌1.6%，收147.6美元。蘋果尚未立即回覆路透社的置評要求。

根據報導，這些改變不會影響所有團隊，蘋果仍在規劃2023年的盛大產品發布會時程，包括推出混合實境頭戴式裝置，這是蘋果自2015年來的第一個重大新類別產品。

匹茲堡Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說：「蘋果的舉動反映了對新事物、新公司與新產品投資減緩的更廣泛局勢。這表示通貨膨脹是這些公司面臨的問題。」

美國聯準會為了控制居高不下的通膨大幅升息，最近幾個月引發對經濟可能陷入衰退的擔憂。各大企業也擔心，物價壓力會導致消費者減少在智慧型手機等非必需品的支出。

根據市場研究機構Canalys的數據，第2季智慧型手機出貨量減少9%，但蘋果的iPhone仍是全球最暢銷手機之一，蘋果市占率達17%，僅次於市場龍頭三星（Samsung）。

蘋果通常會在繁忙的假期季節前，於9月推出新型iPhone與其他穿戴式產品。

根據去年年度報告，蘋果的全職員工約有15萬4000人。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110719