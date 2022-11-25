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推特官方認證新制 金灰藍3色勾勾區分企業政府個人

2022/11/25 22:01（11/25 22:31 更新）
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馬斯克25日宣布，推特將會推出藍灰金3種不同顏色的勾勾，分別給予官方認證的個人、政府與企業。（圖取自Unsplash圖庫）
馬斯克25日宣布，推特將會推出藍灰金3種不同顏色的勾勾，分別給予官方認證的個人、政府與企業。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山25日綜合外電報導）推特（Twitter）新老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天宣布，推特將會推出藍灰金3種不同顏色的勾勾，分別給予官方認證的個人、政府與企業。

馬斯克在推特發文說：「抱歉讓大家久等了，我們正在推行認證機制，將於下週五上路。」

他表示：「金色勾勾是給企業，灰色勾勾給政府，藍色勾勾則是給予個人（無論是否為名人），所有帳號的認證都由人工審核。」

他又在另一則推文中說，所有通過認證的個人帳號最初會得到藍色勾勾，但有些帳號之後會再加上一個小標誌，顯示這些帳號也被認證隸屬某些機構。

上月收購推特的馬斯克先前曾提案，要使用者為了得到這些認證付費，因而引發爭議。

馬斯克提案要使用者一個月付費8美元來取得藍色勾勾認證。推特的藍勾勾認證原本為免費，且僅限定組織和公眾人物可以取得，以避免假冒身分和錯誤資訊。

馬斯克在11月初推出的付費認證計畫很快變得一團亂，許多帳號透過付費取得藍勾勾，然後出現了一大堆世界領導人、名人或企業的假冒帳號。

馬斯克為了止血，原本把推出認證計畫的時間延後到11月29日，現在又一次延後，似乎將於12月2日上路。

馬斯克曾說，他希望推出付費訂閱服務，讓收入多元化。推特目前有9成收入仰賴廣告，但自從馬斯克收購推特以後，已有多個知名品牌退出。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111125

#馬斯克
#推特
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