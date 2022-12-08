國家太空中心升格行政法人 明年1月3日正式掛牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國科會主委吳政忠8日表示，國家太空中心預計可按照期程在明年1月3日正式掛牌，轉型為行政法人。圖為太空中心衛星整測廠房。（圖取自facebook.com/narlnspo）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北8日電）立法院教育及文化委員會今天審查國家太空中心發展計畫新台幣55.3億元預算，決議凍結5000萬元。國科會主委吳政忠表示，太空中心目前已完成法制與行政作業，預計可按照期程在明年1月3日正式掛牌，轉型為行政法人。

立法院教育及文化委員會今天審議112年度中央政府總預算案關於國科會與所屬單位預算案，其中朝野立委關切國家太空中心升格行政法人進度、低軌通訊等衛星發展及產業合作狀況、國家級發射場域尋址及設置進度、太空人才培育規劃等議題。

吳政忠回答，目前國家太空中心改制為行政法人的相關法制、行政作業都已完成，將按照預定期程，在明年正式上路，並預計在1月3日舉行掛牌典禮。

國家太空中心主任吳宗信回答，太空人才培育是採取各部會分工方式進行，其中國科會負責人才選訓，要招募國際事務、法制、政策等類型的人才，並鎖定35歲以下的青年人才。

吳宗信接著表示，經濟部是透過工業局負責產業人才的培育，近期也有在舉辦相關論壇；教育部則透過由大學申請成立「太空系統工程研究所」培育人才，預計明年8、9月會有首批研究生入學。

吳宗信說明，關於國家級發射場域，目前選址的相關規章以及委員組成等作業都已完成，明年將開始進行選址工作，並會依循原住民保留地、環評等相關程序辦理，希望2025年能完成整備。

在衛星部分，吳宗信說明，目前福衛八號因許多元件需進口，但因疫情延宕，目前正在逐步克服，預計2024年底到2025年第1季能順利發射；他表示，「2+4」顆低軌通訊衛星部分，目前規劃2025年、2026年發射前2顆，業界負責的則預計2027、2028年分別發射1顆。

經教育及文化委員會朝野立委討論後，今日會議主席、召委鄭正鈐決議，國家太空中心發展計畫預算原列55億3023億元，其中將凍結5000萬元，待後續以書面報說明後，始得動支。（編輯：潘羿菁）1111208