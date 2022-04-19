立院三讀國家太空中心設置條例 提升研發能力

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會今天三讀通過國家太空中心設置條例，將國家太空中心改制為行政法人，盼促進台灣太空科技研發能力提升等，監督機關則為國家科學及技術委員會。

此外，國家太空中心掌理的9大業務範圍，三讀條文規定，包括研擬與執行國家太空科技計畫；進行太空科技的研發、技術移轉及加值應用；促進太空科技的國際合作及交流；辦理國家發射場域的選址、前置規劃、受託營運及管理等相關業務；培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育及推動民間參與等。

立法院司法及法制委員會3月17日併案審查行政院及朝野立委所提國家太空中心設置條例草案；科技部長吳政忠等官員列席報告並備質詢。

吳政忠當時表示，太空科技屬於重要且專門領域之一，縱觀世界主要國家，如美國、日本等，皆設置專責機構或組織，負責處理太空事務或進行太空科技研發等相關事宜。此外，依據太空發展法第4條規定，政府應以專責法人辦理太空發展相關事項。

吳政忠指出，國家太空中心於財團法人國家實驗研究院轄下運作迄今，在基礎設施建置方面，已完備衛星整測廠房等，而當國家太空中心轉型為行政法人後，除協助政府執行載具登錄與發射許可審查等部分公權力外，將延續既有的太空發展經驗與研發能量上，促進台灣太空科技研發能力的提升等。

委員會審查時，經在場立委與官員討論後，初審通過，提請院會公決，須交由黨團協商。朝野黨團於4月12日協商後取得共識，全案今天在立法院會處理。

三讀通過條文規定，為提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進台灣太空活動及太空產業的發展，特設國家太空中心。本中心為行政法人，監督機關為將由科技部改制的國家科學及技術委員會。

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三讀條文也規定，國家太空中心設董事會，置董事11人至15人、置監事3人至5人；董事、監事任期為3年，期滿得續聘一次。國家太空中心置董事長一人，由監督機關就董事中提請行政院長聘任之；另外，本中心置主任一人，專任，由董事長提請董事會通過後聘任之。此外，國家太空中心董事長、董事及監事，均為無給職。

另外，院會也通過多項附帶決議，包括請科技部、太空中心在條例完成立法施行後5個月內，訂定利益迴避相關規定；國家太空中心改為行政法人後，相關業務將更具彈性，但相關採購不再適用政府採購法，易衍生弊端，因此要求太空中心於條例完成立法施行後，在3個月內訂定適用採購規章，並依法送科技部備查等。（編輯：趙蔚蘭）1110419