太空發展元年 吳政忠透露三期計畫發射衛星倍增
2022/1/26 12:53（1/26 13:21 更新）
技部長吳政忠26日表示，第三期太空科技發展計畫可能延長到2030年、總發射衛星數達2倍以上。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部長吳政忠今天表示，去年通過太空發展法，2022年是台灣太空發展元年，太空發展預算將增至新台幣40億元左右，也透露第三期太空科技發展計畫可能延長到2030年、總發射衛星數達2倍以上。
科技部今天舉行2022年新春記者會，吳政忠表示，台灣過去30年在太空科技領域以研發為主；隨著2020年、2021年低軌通訊衛星產業逐漸成形，台灣去年也通過太空發展法，奠定法制基礎，產業發展要如何跟上是接下來的課題，今年將會是太空發展元年。
第三期國家太空科技發展長程計畫（2019-2028年）原規劃發射10顆衛星，今年有機會發射的是獵風者衛星。
吳政忠透露，發展太空產業，政府要走第一哩路，攜手更多業界能量，後續第三期太空科技發展長程計畫可能延長到2030年、計畫總發射衛星數量可能到2倍以上，主要是遙測衛星、低軌通訊衛星等，不含立方衛星。
今年太空發展預算原規劃29.6億元，吳政忠表示，太空從研發走到自用與產業面，的確需要投入更多資源與人力，2022年包含跨部會資源，太空發展預算新增11億元，總共約40億元，明年會爭取更多預算。
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吳政忠表示，太空中心將會改制為行政法人，在新竹建立的新大樓進度還在研議中。由於行政法人不只關注太空科技，也要協助布局太空發展政策、把產業一起拉進來，因此太空中心人力也還會增加。
科技部表示，位於屏東縣牡丹鄉旭海的短期科研探空火箭發射場域，在今年1月13日正式啟用，也開始接受火箭科研團隊申請使用，目前包括成大、陽明交大都有遞件申請使用發射場域，太空中心還在審查中。（編輯：張良知）1110126
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科技部於26日舉行新春記者會，科技部長吳政忠表示，2022年是台灣太空發展元年，透露第三期太空科技發展計畫可能延長到2030年、總發射衛星數達2倍以上。中央社記者蘇思云攝 111年1月26日
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