立院三讀刑法施行法 妓女戶改為性交易場所

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立法院會19日三讀修正通過刑法施行法第9條之1條文，將「妓女戶」的用詞改為「性交易場所」，以保障性別人權，符合「消除對婦女一切形式歧視公約」的規範。圖為立法院副院長蔡其昌敲槌通過法案。中央社記者王飛華攝 111日4月19日

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會今天三讀修正通過刑法施行法第9條之1條文，將「妓女戶」的用詞改為「性交易場所」，以保障性別人權，符合「消除對婦女一切形式歧視公約」的規範。

立法院司法及法制委員會去年12月29日併案審查行政院、司法院函請審議刑法施行法第9條之1條文。

行政院、司法院所提修法版本提到，使用「妓女戶」的用詞影響女性尊嚴，並有性工作等同女性的刻板印象，有違反「消除對婦女一切形式歧視公約」第5條規定之虞，有修正必要，因此提出這次修正草案，將用詞改為「性交易場所」。

立法院司法及法制委員會審查時，在場立委及官員達成共識，照行政院、司法院提案通過，全案不須交由黨團協商。立法院會今天處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過，將「妓女戶」的用詞改為「性交易場所」。（編輯：謝佳珍）1110419