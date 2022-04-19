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立院三讀法案
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立院三讀法案1/66

立院三讀 種大麻供自用視情節處1到7年徒刑

2022/4/19 10:56（4/19 11:18 更新）
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立法院會19日三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，栽種大麻自用且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑。（圖取自Unsplash圖庫）
立法院會19日三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，栽種大麻自用且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會今天三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，對於栽種大麻供自己施用且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

現行毒品危害防制條例對於製造、運輸、販賣等擴散毒品行為都嚴以重罰。不過，對於「種植大麻」的行為，司法院釋字第790號解釋，認為栽種數量極少且僅供己施用的違法情節輕微個案，不分情節一律量處5年以上有期徒刑刑責，似有過苛，不符合罪責相當原則。

去年3月11日，行政院會通過毒品危害防制條例第12條等修正草案，對於栽種大麻犯行，視情節輕重，量處適當刑度，以符罪責相當，堅守無毒家園；條文新增「因供自己施用而犯前項之罪，且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」。此案函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌當時在行政院會中指出，此案是因為大法官釋字790號的解釋，要求法律的規定，罪刑要相當，也就是犯罪行為的處罰、課責，輕重要合乎比例，按罪刑的輕重課責，避免「情輕法重」的情形。

立法院司法及法制委員會去年12月29日排審，經在場立委及官員討論後照案通過，提請院會公決，不須交由黨團協商。

全案今天於立法院會處理，在場立委並未提出異議，三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文。（編輯：張均懋）1110419

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