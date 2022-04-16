民團法務部前倡議大麻除罪化 警方3度舉牌後解散

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（中央社記者蕭博文台北16日電）推動大麻除罪化的團體綠色浪潮今天上午在法務部外召開記者會，主張大麻除罪化；轄區中正一分局分局長陳明志3度舉牌警告、命令解散，記者會順利結束，未有進一步衝突。

綠色浪潮今天於自由廣場舉行活動，並於上午10時許前往法務部外召開記者會，因未按預定時間召開，遭現場指揮官台北市政府警察局中正第一分局分局長陳明志口頭警告，勿假借陳情之名行集會之實。

活動主辦人鍾和耘在記者會上表示，法務部宣稱要向大麻宣戰，並否認大麻的醫療價值，宣稱大麻是最嚴重的毒品，但衛福部已經公告大麻二酚為可經申請許可合法進口的藥物，希望法務部將大麻除罪化。

鍾和耘並提出3項訴求，包括上修四氫大麻酚容許值至千分之3、比照國際公約管制大麻、將大麻從反毒宣導中移除。

律師李菁琪則表示，法務部向大麻宣戰，是不是忘記目前濫用最嚴重的毒品是安非他命，為何不向安非他命宣戰，而是針對成癮性、濫用性、社會危害性較低的大麻。

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李菁琪還說，司法人員對大麻的偏見來自反毒教育，應檢討反毒教育如何污名化大麻，並考慮將大麻從反毒教育中移除，希望大麻終究可以除罪化。

陳明志在記者會過程中先後3度舉牌，先是警告並要求立即停止違法集會，第2次則是舉牌命令解散，要求群眾依規定陳情，不要用集會的型態，並給群眾最後3分鐘時間。而記者會在警方第3次舉牌後及時結束，警民未有進一步衝突。（編輯：李錫璋）1110416