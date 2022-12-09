興大研發蘭花病毒快篩晶片 獲得國家新創獎

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）中興大學團隊研發2項快速簡便的檢測技術，蘭花快篩晶片30分鐘內可快篩出蘭花關鍵病毒、5分鐘內可分析各成份分子圖譜的奈米銀檢測系統，獲雙座第19屆國家新創獎學研創新獎。

中興大學機械系特聘教授王國禎、副校長詹富智、生醫工程研究所教授張健忠共組的團隊，在教育部「高教深耕計畫」與科技部「智慧永續新農業研發中心」計畫支持下，開發快篩蘭花關鍵病毒的晶片。

中興大學今天發布新聞稿指出，蝴蝶蘭為台灣最重要的外銷花卉之一，目前蘭花曾出現的感染病毒約60幾種，其中ORSV、CymMV、CaCV、PhCSV為4種常見的蘭花病毒。目前市面上主要檢測蘭花病毒是以酵素免疫分析法為主，缺點為檢測時間長、成本昂貴，須於實驗室環境操作。

興大所開發的檢測晶片，以半導體微影製程結合電鑄製作微米半球陣列的鎳模具，可同時檢測ORSV與CymMV2種病毒，具有成本低、檢測時間短、效能高、靈敏度高等特色。

另一項智慧農業檢測系統，則是利用銀奈米線設計並構建一個隨機交叉的木樁奈米結構，形成三維奈米結構，相較於二維奈米結構，可提高晶片1000倍的感度，除可達到減少樣品用量的目的，更可提升偵測極限。

張健忠表示，此項晶片具有無須樣品前處理、不需破壞樣品，樣品用量極少，檢測時間極短，生醫檢測無須抗體，晶片正常條件與環境可以保超過80天，任何拉曼光譜儀皆可使用，任何尺寸的待測物皆可檢測的優勢。他說，同時也可應用在生醫及農業檢測，未來將建立分子指紋與條碼以及大數據，並與雲端結合。（編輯：郭諭儒）1111209