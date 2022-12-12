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國產大型無人機可飛山越嶺送貨 交通部展成果

2022/12/12 17:25（12/12 18:01 更新）
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交通部12日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺－無人機推動成果發表會」，展示台灣業者自製能進行物流運送的大型無人機。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
交通部12日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺－無人機推動成果發表會」，展示台灣業者自製能進行物流運送的大型無人機。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）交通部今天在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺無人機推動成果發表會」，展示台灣業者自製4種能克服險阻順利飛越山嶺、進行物流運送的大型無人機。

交通部次長祁文中、運輸研究所所長林繼國、嘉義縣長翁章梁、嘉縣府經濟發展處長江振瑋及近百名無人機開展業者，今天參與在嘉義縣舉辦的無人機推動成果發表會。

祁文中致詞指出，因應無人機發展趨勢，交通部從民國108年成立「無人機科技產業小組」，強化政府與產學研及業界的直接連結，鼓勵無人機應用於各領域。

祁文中說，交通部運輸研究所110年至111年推動成立台灣無人機大聯盟，辦理「無人機整合示範計畫物流運送之深化應用」，在桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，共有21家廠商參與，最後4家完成驗證，這4家的無人機今天都在成果發表會場展示。

林繼國則表示，交通部推動無人機整合示範計畫有關物流運送的深化運用，是透過與民航局和中華郵政合作，選定桃園復興郵局為驗證場域，驗證道路橋梁中斷以無人機維持郵務的正常運送。

林繼國指出，112年也將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證。

翁章梁強調，無人機物流運送比賽獲勝團隊前3名泰世科技、樂飛創新、經緯航太都是進駐嘉縣亞創中心的無人機國家隊成員。亞創中心目前已有30家產官學研單位進駐，嘉義縣將成為無人機重要的測試場所。（編輯：陳仁華）1111212

交通部12日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺－無人機推動成果發表會」，交通部次長祁文中（前排左2）、嘉義縣長翁章梁（前排左3）等人與會。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
交通部12日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺－無人機推動成果發表會」，交通部次長祁文中（前排左2）、嘉義縣長翁章梁（前排左3）等人與會。中央社記者蔡智明攝 111年12月12日
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