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首頁 / 科技

英業達新事業進軍智慧交通 導入台灣多個縣市

2023/1/10 10:58
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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工大廠英業達旗下新事業英研智能提供人工智慧（AI）驅動影像處理應用，今天宣布與光學影像品牌Canon及世曦工程合作打造的智慧交通解決方案，獲台灣多個縣市採用。

根據Fortune Business Insights研究報告指出，2021年全球智慧交通市場規模為987.4億美元（約新台幣3兆元），預測2028年可成長至2068億美元，年複合成長率高達11.1%。

英業達發布新聞稿表示，自2017年以來，英研智能透過 NVIDIA嵌入式人工智慧運算裝置，為各產業領域提供所需的先進運算能力和演算法，將產品應用於智慧交通和智慧監控場域。

在智慧交通方面，英研智能與光學影像品牌Canon共同開發畢析邊緣運算分析系統PAECIA，讓影像擷取技術融入AI，並透過工程方案夥伴世曦工程，導入動態號誌，協助紓解交通壅塞。

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英業達指出，PAECIA擁有90 %以上正確識別率，端點設定只需勾選就能於3分鐘內上線。以紅綠燈秒數設定為例，早期以尖離峰時段為基礎，如今透過PAECIA即時取得區域間車流，並分析車種例如公車、卡車、小客車、機車等，可精準算出轉向量，以利十字路口流動配重，使各路口交通號誌秒數設定更趨精準化。

英研智能總經理張國彬說，PAECIA交通管理效益顯著，在於AI影像偵測相當全面，以及在端點進行大量即時邊緣運算，可使中控室更即時掌控現場。此智慧交通解決方案已獲得台北市、新北市、台中市、高雄市肯定，並陸續導入。（編輯：郭無患）1120110

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