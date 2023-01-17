蘋果發布新款MacBook Pro 台灣售價6.49萬起跳

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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司今天無預警發表搭載新一代系統單晶片M2 Pro和M2 Max的14吋和16吋MacBook Pro筆記型電腦，提供Mac歷來最持久的22小時電池續航力，台灣售價新台幣6萬4900元起，上市日期未定。

蘋果發布新聞稿指出，M2 Pro擴展M2的架構，提供高達12核心中央處理器和19核心繪圖處理器，以及高達32GB的快速統一記憶體。M2 Max以M2 Pro的功能為建構基礎，配備38核心繪圖處理器、雙倍統一記憶體頻寬，以及高達96GB的統一記憶體。

M2 Pro和M2 Max讓MacBook Pro得以處理特別繁複的任務，相較於最快速的Intel晶片MacBook Pro，特效算圖速度提升最快可達6倍，色彩調校速度可快高達2倍。

全新MacBook Pro連線功能升級，支援Wi-Fi 6E技術，速度比上一代快2倍，並配備首次支援8K顯示器的先進HDMI連接埠。MacBook Pro還配備Liquid Retina XDR顯示器、1080p FaceTime HD相機、6揚聲器音響系統，以及錄音室等級麥克風。

蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克（Greg Joswiak）說，搭載蘋果晶片的MacBook Pro是一款顛覆性產品，能幫助專業人士突破隨身工作流程的限制，實現他們從未想過能在筆電上完成的任務。

蘋果今天也發表搭載M2和全新M2 Pro晶片的新款Mac mini桌上型電腦，台灣售價1萬8900元起，將於日後開放訂購。

搭載M2和M2 Pro的Mac mini提供更快性能、更大的統一記憶體，和更進階的連接功能。M2機型支援最多2台外接顯示器，M2 Pro機型可連接3台。（編輯：潘羿菁）1120117