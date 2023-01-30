白蟻蓋蟻道搜尋食物 堅固的秘訣是糞便

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國立中興大學昆蟲學系教授李後鋒團隊解密白蟻會蓋出適應不同覓食需求的蟻道，蟻道堅固的關鍵在白蟻的糞便。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）白蟻蓋出掩體通道來搜尋、搬運食物，中興大學昆蟲系研究團隊觀察3種白蟻，採集蟻道了解內含材質，解密白蟻會蓋出適應不同覓食需求的蟻道，蟻道堅固的關鍵在白蟻的糞便。

中興大學今天發布新聞稿，昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，解密白蟻如何蓋出蟻道來搜尋、搬運食物。中興大學昆蟲學系學生陳柏曄找出3種白蟻在樹上蓋的通道，有台灣家白蟻、高砂象白蟻、台灣土白蟻，觀察牠們如何修補通道，採集蟻道進行高溫燃燒，了解內含有機質與無機質的比例。

團隊成員邱俊禕，現職泰國清邁大學昆蟲學與植物病理學系，他表示，不同的白蟻各自擁有偏好的食物來源，影響牠們的建築行為與使用的材料。

邱俊禕說，要蓋出堅固的蟻道，必須使用有機質作為材料，例如咀嚼過的木材或使用白蟻的糞便、唾液當作黏著劑；若是無機質，例如土壤比例較高，結構物就會比較脆弱。

國立中興大學昆蟲學系教授李後鋒團隊解密白蟻如何蓋出蟻道來搜尋、搬運食物。圖為白蟻使用糞便作建材。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月30日

3種白蟻中以高砂象白蟻蓋出的蟻道最堅固。牠們以木材為食物，找到適合的木材後就會盤踞在內，因此需要在木材中蓋出堅固的蟻道，蟻道中所含的有機質成分也較高。高砂象白蟻的蟻道樣本，有機質含量比例皆落在90％以上。

台灣土白蟻的食物來源較隨機，牠們尋找枯枝落葉，吃完一攤就再去找下一攤，不需要蓋出太耐久的蟻道。土白蟻會在地下培養真菌，作為食物，夏季時地表上偶爾可採集到的雞肉絲菇，就是土白蟻種出來的「作物」。

土白蟻糞便是用來養菌的「重要戰略物資」，不能輕易用來作為建材，牠們只會使用土壤，蓋出不太堅固的蟻道，實驗發現土白蟻的蟻道僅有不到10％為有機質。

台灣家白蟻以木材為食物，蓋出的蟻道強度恰好介於上述2種白蟻之間，有機質的成分變化較大，落在10％到90％之間，顯示台灣家白蟻具有就地取材、適應不同環境的特性。民眾在家中常見的蟻道，大多是家白蟻的傑作。

社會性昆蟲具有獨特的生存智慧，這個研究證實白蟻僅利用土壤與木材，改變建材比例與建築工序就能改變通道的特性，適應不同的覓食需求，研究成果刊登在國際期刊環境昆蟲學雜誌（Environmental Entomology）。（編輯：郭諭儒）1120130