Google整合AI強化搜尋功能 室內實景將擴及台北

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（中央社記者吳家豪台北8日電）Google今天宣布整合人工智慧（AI）技術推出新的搜尋與翻譯功能，包括智慧鏡頭的「搜尋你的畫面」，同時運用圖片和文字的「多重搜尋」，「室內實景」功能也將擴大更新、納入台北。

Google翻譯也推出更多由AI技術驅動的功能，提供更有幫助且可理解上下文情境的服務。

Google搜尋副總裁兼總經理瑞德（Elizabeth Reid）在官方部落格發文表示，使用者每月透過智慧鏡頭功能，用相機或圖片搜尋所見事物的次數已達100億。Google將推出一項大型更新，協助使用者搜尋手機畫面上的內容。

在接下來的幾個月，全球使用者將能在Android裝置上使用Google智慧鏡頭的「搜尋你的畫面」功能。透過這項技術，可以在自己熟悉且喜愛的網站或應用程式中，搜尋在相片或影片中看到的內容，不需要退出應用程式或影響使用。

另一項新功能「多重搜尋」讓用戶可以同時運用圖片和文字來搜尋資訊。從今天開始，如果用戶所在的地區或語言有支援Google智慧鏡頭，就可以在手機上使用多重搜尋功能。

2021年Google在美國、蘇黎世和東京等地推出「室內實景」功能，透過由擴增實境驅動的箭頭來指引正確方向，方便用戶快速找到最近的洗手間、休息室、租車服務據點等。

在未來幾個月內，Google將推出截至目前為止最大規模的「室內實景」功能擴大更新，加入包含台北、新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、巴黎、巴塞隆納、法蘭克福、馬德里、布拉格和聖保羅等地，共計超過1000個機場、火車站和購物中心。

此外，從2月開始，Google翻譯將提供更多附帶說明及各種使用案例的情境翻譯選項，可以依照符合自己所處的情境與用途，正確使用詞彙、當地用語或適當的單字來進行翻譯。這項功能將於未來幾週內推出，並支援英文、法文、德文、日文和西班牙文。

由於AI的進步，現在還能透過Google智慧鏡頭翻譯圖片，在裝置上的相機搜尋所看的內容。進階的機器學習技術能將翻譯後的文字融入複雜的圖片中，讓視覺上和感受上都顯得更加自然。Google最近也擴大網頁上的圖片翻譯，提供更多取得圖片內容翻譯的方式。（編輯：張均懋）1120208