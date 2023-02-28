4127人報考只錄取2名 日本新太空人有機會登月

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔14年招考太空人，共4127人報考，創新高紀錄，最後由46歲男性與28歲女性脫穎而出。經過訓練後，他們有機會成為頭兩位登月的日本太空人。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日電視台、富士新聞網等日媒報導，日本文部科學大臣永岡桂子今天宣布，通過招考的分別是在世界銀行工作的46歲諏訪理，以及在日本紅十字會醫療中心擔任醫師的28歲米田亞優（音譯）。

JAXA上次是在2009年招考3名太空人，距今已時隔14年。諏訪和米田在這次招考中，經過筆試、面試、體能測驗等各項考試後脫穎而出。

諏訪刷新了最年長通過招考的紀錄，此前紀錄是油井龜美也在39歲時創下；米田則追平最年輕通過招考的紀錄，她和若田光一及山崎直子同為28歲時獲選。這也是繼1999年獲選的山崎直子之後，時隔24年再度有女性獲選。

目前6名現役日籍太空人全都是男性。米田是繼向井千秋及山崎直子之後第3位日本女性太空人，也將是現役最年輕日本太空人。

諏訪和米田接下來將辭去工作，從今年4月起加入JAXA，並前往美國國家航空暨太空總署（NASA）等地接受成為合格太空人的必要訓練，預計2025年3月左右可正式獲認定為合格太空人。

兩人將參加載人重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，有可能成為日本頭兩位登陸月球表面的太空人。

JAXA今天為兩人舉行記者會，人在美國的諏訪以視訊方式與會。

諏訪說，成為太空人是從小的夢想，如今能獲選，「我覺得非常幸運」，也深感肩負重責大任。

米田談到獲選心境時說，「開心同時也有驚訝」。她表示，閱讀日本首位女性太空人向井千秋的傳記，是她以太空人為志向的契機，「對於自己能獲選，感受到肩上的責任感與使命感」。向井千秋於1985年獲選為太空人，現年70歲。

談到月球探索，諏訪說，對日本人而言，月球有著非常特別的意涵，太空探索已來到非常有趣的局面，「我會努力進行能對阿提米絲計畫有貢獻的訓練」。

米田說，月球是許多人憧憬與心生嚮往的地方，「如果有機會，我也想挑戰看看」。

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諏訪1977年在東京都出生，擁有美國普林斯頓大學（Princeton University）氣候科學專業的博士學位，2010年進入聯合國世界氣象組織（WMO）工作，2014年起在世界銀行擔任高級防災專門官。

米田1995年在東京都出生，2019年從東京大學醫學部畢業後，進入東大附設醫院工作，2021年開始在日本紅十字會醫療中心服務，2022年10月起被派遣到虎之門醫院。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120228