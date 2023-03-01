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TikTok開發家長控制工具 限制青少年觀看不當內容

2023/3/1 21:16（3/1 21:30 更新）
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中國短影音平台TikTok表示正在開發工具，讓家長能防止他們的青少年子女在TikTok上觀看包含某些關鍵字的內容。（圖取自Unsplash圖庫）
中國短影音平台TikTok表示正在開發工具，讓家長能防止他們的青少年子女在TikTok上觀看包含某些關鍵字的內容。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社達拉斯1日綜合外電報導）處境艱難的中國短影音平台TikTok為了改善公共形象，今天表示正在開發工具，讓家長能防止他們的青少年子女在TikTok上觀看包含某些關鍵字的內容。

路透社報導，北京字節跳動旗下的TikTok因與中國政府關係密切和保護用戶資料方面的疑慮，在全球再度面臨檢視。

美國、加拿大和其他國家出於安全考量，已禁止員工在政府發放的手機使用廣受年輕族群歡迎的TikTok。

就跟其他社群媒體App一樣，TikTok也因保護青少年免受不當內容影響不力而受到批評。

TikTok在一篇文章中表示，家長控制功能的開發處於初期階段，將與家長、青年和民間社會組織協商，來設計這項工具。

TikTok也宣布推出新功能，來幫助用戶控制他們在這個App花費的時間。TikTok表示，18歲以下青少年每天使用時限會被預設為1小時。

如果青少年選擇取消每日限制，且每天使用TikTok超過100分鐘，App將跳出提示畫面，鼓勵他們設定時間限制。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120301

#TikTok
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#路透社
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