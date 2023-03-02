馬斯克：人工智慧是危險技術 政府應出手監管

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（中央社底特律1日綜合外電報導）特斯拉與推特執行長馬斯克（Elon Musk）經常與政府證券監管和公路安全部門對摃，但這一回他卻說，當局現在應該出手管一管人工智慧（AI）領域的發展。

路透社報導，馬斯克在特斯拉（Tesla）投資人日（Investor Day）說明公司長期願景「宏偉計畫第三部曲」（Master Plan 3）期間，在3個多小時演說接近尾聲時說：「人工智慧讓我覺得壓力超大。」

會中播放的一段影片顯示，特斯拉開發的人形機器人Optimus正在操作組裝其他機器人的零件，好像機器人打算組裝自己的分身。

多名高階主管也詳細介紹特斯拉如何利用人工智慧技術，讓車輛能夠自動駕駛，而這項工作正受到聯邦和州政府監管。

不過，當一名分析師詢問，人工智慧是否可以幫助特斯拉製造汽車，馬斯克的態度並沒有那麼樂觀。

馬斯克說：「我不認為人工智慧將在近期內協助我們製造汽車，到那個時候…我們每個人都將失去工作的意義。」

馬斯克表示：「我有點擔心人工智慧這種東西。」講台上還有16位特斯拉高階主管，其中包括自動駕駛（Autopilot）部門負責人。

馬斯克說：「我們需要某個機構或機制，來監督人工智慧的發展…以確保符合公眾利益。這是一種相當危險的技術。我擔心自己可能已經做了一些事，加速了它的發展。」

馬斯克說，特斯拉致力讓汽車能夠安全自動駕駛，這「顯然是有用的」人工智慧。

「目前特斯拉正在人工智慧領域做出正面貢獻」，馬斯克頓了頓，然後嘆了口氣，「這讓我壓力很大。我不知道該說些什麼。」（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120302